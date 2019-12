بالصور- تعرف على الأعمدة السبعة لمنتدى شباب العالم 2019

كتب- محمد سامي:

في استقبال آلاف الشباب المشاركين من كل دول العالم، يقف النصب التذكاري للأعمدة السبعة للهوية المصرية، معبرًا عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم في نسخته الجديدة لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ.

النصب التذكاري للأعمدة السبعة للشخصية المصرية فكرته مأخوذة من الكتاب الشهير للمؤرخ المصرس ميلاد حنا، وهو بالعنوان نفسه، ونشرت أول نسخة له عام 1989، واستوحى منه منتدى شباب العالم الفكرة في نسخته الماضية، واستعد بعرض أكثر جاذبية وتفاعلية له بعمل فني هذا العام وهو النصب التذكاري الذي تم تصميمه بطريقة مسرحية تفاعلية.

في مقدمة مسرح العرض يوجد تمثال لشخص تماهت ملامح وجهه وتداخلت لتعبر عن كل ملامح الوجوه المختلفة، وصمم التمثال بلون أبيض وبطريقة هندسية تلفت الأنظار، وكُتب على قاعدة التمثال مقولة Every one is only, Every one else وهي تعني بالعربية: "الجميع وفقط، الجميع أيضًا".

وخلف ذلك التمثال تقف 7 أعمدة، كل منها يعبر عن جزء من الهوية والشخصية المصرية، ومكتوب على كل منهم نوع الحضارة التى أثرت فى مصر، والقيمة الأكثر ارتباطا بين تلك الحضارة والشخصية المصرية.

العمود الأول للحضارة الفرعونية، وكتب عليه قيمة التعاون ويضم العمود على قاعدته بعض التماثيل الفرعونية التي تعبر عن قيمة التعاون عند الفراعنة.

٢- الثاني للحضارة الأفريقية ويتحدث عن قيمة الطبيعة وارتباط المصريين والأفارقة بها.

٣- الثالث يمثل الحضارة الإسلامية ويتحدث عن قيمة المساواة وتزينت قاعدته بالآية الكريمة: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا".

٤- الرابع يخص الحضارة القبطية، ويتحدث عن قيمة الوحدة والتماسك، ووضع أسفله بعض الأيقونات القبطية وآيات من الإنجيل.

٥- الخامس عن حضارة البحر المتوسط، والتي ارتبط بها المصريون في قيمة الثقافة والوعي.

٦- السادس يعبر عن الحضارة العربية وقيمة الحقيقة التي اهتم العرب بالبحث عنها طوال التاريخ.

7- أما السابع والأخير، فيمثل الحضارة اليونانية والرومانية وارتباط المصريين بها، خاصة فيما يتعلق بالمعرفة وحب العلوم.