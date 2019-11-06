بسبب سائق هندي.. تفاصيل مصرع 5 مصريين بالكويت "دهسًا" (صور)

كتب - يوسف عفيفي وأسامة علي:

قال مصدر بالسفارة المصرية بالكويت، لمصراوي، إنه يجري حالياً إنهاء إجراءات شحن جثامين المصريين الخمسة الذين لقوا مصرعهم اليوم الأربعاء؛ جراء حادث تصادم مروع.

من جانبه، كشف هيثم سعدالدين، المتحدث اﻹعلامي باسم وزارة القوى العاملة، عن سبب الحادث، نتيجة انفجار الإطار الخلفي (الكاوتش) للسيارة (الميكروباص) التي كانت تنقلهم إلى أماكن عملهم بمنطقة الأحمدية بالكويت.

وأضاف لمصراوي: "نزل 5 أفراد مصريين من إجمالي 12 فردا كانوا داخل السيارة، في الشارع لتغيير الإطار (الكاوتش)، وأثناء تجمعهم بجانب السيارة دهستهم شاحنة مياه كانت تسير بسرعة".

وأوضح أن الحادث تسبب في مصرع 4 عمال في الحال، وتم نقل خامسهم بين الحياة والموت إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة لاحقا.

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن المستشار العمالي بالكويت يتابع لحظة بلحظة ملابسات الحادث وسير التحقيقات الجارية، كما أنه يتابع مع الشركة التي كانوا يعملون بها مستحقاتهم والتأمين الخاص بهم إذا كان مؤمن عليهم، وإنهاء تلك الاجراءات لحفظ حقوقهم كاملة وتعويضهم.

وعن التواصل مع ذويهم في مصر، أوضح "سعدالدين"، أنه حتى الآن لم يتم التواصل معهم رسمياً، كما لم يتواصل أحد من أهلهم مع الوزارة سواءً في مصر أو الكويت، مضيفًا: "كل ما يهمنا الآن هو عودة الجثامين أولا ومتابعة مستحقاتهم المالية والتعويض الخاص بهم ثانيا".

وقال: مكتب التمثيل العمالي يتابع حاليا إجراءات الطب الشرعي، فضلا عن نقل الجثامين لأرض الوطن، وسيتم التواصل مع ذويهم وأقاربهم بمصر والكويت صباح غدٍ الخميس.

بدوره، قال "أبوشهاب المصري" أحد المصريين بالكويت، وأدمن صفحة "نبض المصريين بالكويت"، إن الحادث وقع صباح اليوم، إذ استقل 12 عاملا من جنسيات مصرية وهندية سيارة ميكروباص؛ للذهاب إلى عملهم بمنطقة الأحمدية بالكويت.

وأضاف لمصراوي، أنه أثناء ذهاب العمال إلى عملهم صباحًا، تعرضت السيارة إلى عطل في الإطار، ونزل السائق و4 عمال مصريين؛ للمساعدة في تغييره، وخلال انشغالهم، كانت سيارة نقل ثقيل "تنك مياه" قادمة بسرعة وتسببت في دهس السائق المصري العمال الـ 4 الأخرين.

ولفت إلى أن الحادث وقع على طريق الملك فهد، وكان يقود السيارة التي تسببت في الحادث "هندي".

وأشار "أبوشهاب" إلى أن المصريين تجمعوا أمام المشرحة بمنطقة "الضجيج"، لمساندة زملائهم والمساعدة إنهاء كافة إجراءات شحن الجثامين إلى مصر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المستشار العمالي بالكويت أسماء العمال الذين لقوا مصرعهم، وهم: "محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط - جمال سليم عبيد رسلان، من قنا - مكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة - أحمد عبداللاه حسن عبد اللاه، من سوهاج - حمادة عبداللطيف شرقاوي عبداللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج".