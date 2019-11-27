"أمطار وشبورة ورياح".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة على مدار أيام "الأربعاء ـ الخميس ـ الجمعة".

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يشهد طقس الأربعاء، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس دافئ على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الغربية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على شمال الصعيد والسواحل الشرقية، حار على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على شمال الدلتا والسواحل الشمالية، قد تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والرياح، مُعتدلة تنشط على السواحل الشمالية مثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء "الصغرى والعظمي"

السواحل الشمالية الغربية 23 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 17

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 28 20

شمال الصعيد 26 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 19

طقس الخميس

عن طقس الخميس، قالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على جميع الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشرقية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس "الصغرى والعظمي"

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 17

الوجه البحري والقاهرة 24 16

جنوب سيناء والغردقة 27 20

شمال الصعيد 24 15

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 19

طقس الجمعة

وحول طقس الجمعة، تتوقع الهيئة، أن يسود طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا، بارد ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة "الصغرى والعظمي"

السواحل الشمالية الغربية 23 15

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 24 14

الوجه البحري والقاهرة 24 14

جنوب سيناء والغردقة 27 20

شمال الصعيد 25 12

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 27 15