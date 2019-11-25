وزيرة الهجرة تهنئ أول مصري يتولى رئاسة غرفة الأعمال التجارية الكندية في مونتريال

كتب- أسامة علي:

هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج "شهير جندي"، المحامي المصري المقيم في كندا، على قرار تعيينه رئيسًا لغرفة الأعمال التجارية الكندية في مونتريال، ليصبح بذلك أول مصري وعربي يتولى هذا المنصب داخل إحدى المؤسسات الاقتصادية الكبرى هناك والتي ضمت عددًا من الشخصيات الكندية اللامعة في مجال المال والأعمال.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي، أن أبناء مصر في الخارج يثبتون يومًا بعد يوم تميزهم وتفوقهم في مجالات مختلفة، بل وجدارتهم في توليهم المناصب المرموقة، بما يجعلهم دائمًا مصدر فخر وعزة لوطنهم الأم، مشيدة بإسهاماتهم وسط المجتمعات التي يعيشون فيها، بشكل يعكس صورة إيجابية بناءة في مختلف الدول عن المصريين وحضارتهم.

من جانبه، أعرب جندي عن شكره وامتنانه على تواصل وزيرة الهجرة معه وتهنئته، وعبّر أيضًا عن فخره بمصريته وأنه دائمًا يؤكد على ذلك في كل الأحاديث الإعلامية التي يجريها.

كما أشار جندي إلى أنه قام مؤخرًا بزيارة لوطنه الأم مصر، اطلع خلالها على ما تشهده من تطورات وجهود تنموية ملموسة، معربًا عن تشوقه لزيارة جديدة ومشددًا على تطلعه إلى تقديم كل الدعم والمساعدة للإنجازات التي تتحقق على أرض مصر من خلال منصبه الجديد ومن خلال اتصالاته بالمستثمرين والبنوك في كندا.

وجدير بالذكر أن المحامي المصري شهير جندي درس القانون في كلية الحقوق بجامعة ماك جيل الكندية ويتحدث ثلاث لغات، كما أنه متزوج من نيللي فانوس ولديهم أربعة أبناء.