ضياء رشوان: حماية الوطن واجب مشترك بين الدولة والمواطنين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول في السنوات الأخيرة والتي تهدد بتمزيقها وهدم كيانها، هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين معاً.

وقال رشوان، في افتتاحية العدد الخامس من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها هيئة الاستعلامات، إن مخططات هدم الدولة تبدأ بنشر الشائعات وإضعاف الثقة في المؤسسات الوطنية وتزييف وعي المواطنين وبث الشكوك بين أطراف المجتمع بالتوازى مع محاولات إضعاف الأمن ونشر الذعر والخوف من المستقبل.

وأضاف أن التصدي لهذه المخططات يأتي بتضافر جهود المواطنين والدولة معاً، لوأد هذه المحاولات في مهدها، ودحض ذرائعها، ونشر الوعي السليم إزاء كافة القضايا الوطنية، فالحفاظ على كيان الدولة واجب على كل المواطنين وحق لهم على الدولة، بما في ذلك مقاومة الإرهاب في كل صوره الفكرية والمادية والمعنوية، فالمصدر الأساسي لقوة ومناعة المجتمعات هو صلابة مواطنيها في مواجهة حملات هز الثقة في وطنهم ومؤسساتهم.

وتصدر الهيئة العامة للاستعلامات دورية "دراسات في حقوق الإنسان" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية كدورية فصلية علمية لنشر المفاهيم الصحيحة عن قضايا حقوق الإنسان وإبراز جهود مصر في هذا المجال، وتوزع على المهتمين في داخل مصر وخارجها، ويرأس تحرير الدورية رئيس قطاع الإعلام الخارجي بهيئة الاستعلامات عبد المعطي أبو زيد ومديرة التحرير الدكتورة غادة حلمي.

يتناول العدد الجديد ملفا عن المواطنة وحقوق الإنسان شاركت فيه نخبة من العلماء والمتخصصين في هذا المجال، وتضمن تأصيلاً علمياً للدكتور أحمد زايد و"قراءة حقوقية في وثيقة الأخوة الإنسانية" للدكتور إبراهيم سلامة، و"الخصوصيات الثقافية والدينية" للدكتور محمد شوقي عبد العال، و"التربية والمواطنة" للدكتور سامي نصار، و"حقوق المواطنة في دستور مصر" للمستشار تامر ريمون، و"المواطنة بين الحق والمسئولية" للدكتور عبده العشري، بالإضافة إلى دراسات وتقارير كتبها المستشار سناء خليل والمخرجة انعام محمد علي وعدد آخر من المتخصصين.​