غدًا.. الإسكان تبدأ تسليم الأراضي المتميزة والأكثر تميزًا بمدينة بدر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة بدر، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحي السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين بها، غدًا الأربعاء.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، في بيان، إنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، بالأرقام من 61 : 80، يوم الأربعاء 20/11/2019، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 24/11/2019، والقطع من 101 : 120، يوم الإثنين 25/11/2019، والقطع من 121 : 140، يوم الثلاثاء 26/11/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 27/11/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 1/12/2019، والقطع من 181: 200، يوم الإثنين 2/12/2019، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 3/12/2019، والقطع من 221: 240، يوم الأربعاء 4/12/2019، والقطع من 241: 269، يوم الأحد 8/12/2019.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: "سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، من 103: 120، يوم الإثنين 9/12/2019، والقطع من 121: 140، يوم الثلاثاء 10/12/2019، والقطع من 141 : 160، يوم الأربعاء 11/12/2019، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 15/12/2019، والقطع من 181 : 200، يوم الإثنين 16/12/2019، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 17/12/2019، والقطع من 221 : 240، يوم الأربعاء 18/12/2019، والقطع من 241: 260، يوم الأحد 22/12/2019، والقطع من 261 : 280، يوم الإثنين 23/12/2019، والقطع من 281: 312، يوم الثلاثاء 24/12/2019، موضحًا أنه تم تخصيص الأيام من الأربعاء 25/12/2019: الإثنين 6/1/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة".