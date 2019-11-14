"انخفاض 5 درجات".. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة

كتبـ يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائلًا للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبًا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قال إن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض التدريجي بداية من الخميس على شمال البلاد، حتى تبلغ ذروة الانخفاض، الجمعة 15 نوفمبر، لتصل إلى 26 درجة، بمعدل انخفاض يساوي 5 درجات. وكانت درجة الحرارة العظمى، الخميس، على القاهرة "31 درجة".

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 26

شبين الكوم 19 26

طنطا 19 26

دمنهور 19 25

الإسكندرية 17 25

بلطيم 19 25

مطروح 19 24

السلوم 18 23

سيوة 13 24

بورسعيد 21 25

دمياط 20 25

الزقازيق 19 26

الإسماعيلية 17 26

السويس 18 25

العريش 16 26

رفح 15 26

رأس سدر 18 25

نخل 11 25

نويبع 23 27

طابا 19 26

كاترين 14 20

الطور 21 27

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 31

مرسى علم 21 31

الفيوم 19 26

بنى سويف 19 26

المنيا 18 26

أسيوط 18 27

سوهاج 16 28

قنا 17 31

الأقصر 19 32

أسوان 19 33

أبوسمبل 18 33

الوادى الجديد 19 31

شلاتين 20 28

أبورماد 21 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 22 27