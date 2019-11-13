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    استعدادا للصيف.. نقل الكهرباء توقع عقدين لتصنيع وتوريد موصلات سبيكة ألومنيوم

    05:22 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
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    كتب- محمد صلاح:

    وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدين لتصنيع وتوريد 4000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم لإحلال موصلات خطوط هوائية بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020.

    أوضحت مشالي في تصريحات لها، أنه تم توقيع العقد الأول رقم 21 (أ) / 2018 / 2019 لوطى رقم (2،1) مع شركة Transrail Lighting Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم مقطع 405 مم2، وذلك لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020 بمناطق الشركة المختلفة.

    وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد الأول ٤ ملايين و٩٦٠ ألف دولار أمريكي يتم تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا من إعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بمناطق الشركة المختلفة، وبمدة توريد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد.

    وأوضحت أنه تم توقيع العقد الثاني رقم 21 (ب) / 2018 / 2019 لوطى رقم (4،3) مع شركة Apar Industries Limited Company لتصنيع وتوريد 2000 طن موصلات سبيكة ألومنيوم مقطع 405 مم2، وذلك لإحلال الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بالخطة العاجلة لصيف 2019/2020 بمناطق الشركة المختلفة.

    وأضافت أن التكلفة الإجمالية للعقد الثاني تبلغ ٤ ملايين و٩٦٠ ألف دولار أمريكي يتم تمويلها من الشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما من اعتمادات مشروعات الخطوط الهوائية جهد 66 ك.ف & جهد 220 ك.ف بمناطق الشركة المختلفة، وبمدة توريد تصل إلى 6 أشهر من تاريخ أمر الإسناد.​

    الشركة المصرية لنقل الكهرباء الكهرباء صباح مشالي موصلات الخطوط الهوائية

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