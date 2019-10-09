"مدبولي" يعتمد قرارًا جديدًا بشأن المخاطر غير التجارية للشركات المقيدة بالبورصة

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (ج)، والصادر في الأول من أكتوبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية بالبورصات المصرية أول العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.​

ويمكن الاطلاع على نص القرار بالصور المرفقة.