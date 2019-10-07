"البيئة": برنامج تدريبي للشباب لإعداد كوادر في مراقبة ورصد الطيور المهاجرة

كتب- محمد نصار:

نظمت وزارة البيئة، برنامجًا تدريبيًا لإعداد الكوادر الشبابية في مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة تحت عنوان "تعريف وتصنيف الطيور المهاجرة وخاصة الطيور الحوامة"، بمركز التميز البيئي بجبل الزيت، وذلك بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبيرد لايف انترناشيونال، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إن التدريب يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد والمراقبة، وتدريبهم على برامج الغلق عند الطلب بمحطات طاقة الرياح، وهو برنامج الغلق الجزئي لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء.

ويتسهدف البرنامج عرض أهمية الطيور المهاجرة بيئيًا كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعة وكأحد الملقحات النباتية الهامة واقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور وعلميا كمؤشر هام للتغيرات المناخية ومادة هامة لإجراء البحوث والدراسات وبرامج الرصد و دورها في حفظ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي.

شارك في التدريب عددًا من الشباب حديثي التخرج من جامعتي الأزهر وعين شمس وكذلك المجتمع المحلي برأس غارب وأسوان وبعض باحثي البيئة بقطاع حماية الطبيعة تم اختيارهم وفق التخصصات العلمية المناسبة للعمل في هذا القطاع الواعد ليتم تدريبهم على يد خبراء وطنيين في هذا المجال.

​يذكر أن العمل في مجال مراقبة الطيور يعد من المجالات الواعدة خاصة مع الالتزامات الدولية الخاصة بحماية الطيور المهاجرة مما يتطلب إعداد كوادر وطنية للتدريب على برامج الحمايه مثل برنامج غلق توربينات الرياح عند الطلب الذي يتم تنفيذه في محطات جبل الزيت وخليج السويس.