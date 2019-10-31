قبل اعتمادها رسميًا.. تعرف على المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية

كتب ـ يوسف عفيفي:

يترقب القطاع السياحي، اعتماد وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بشكل رسمي، لمواكبة المعايير الدولية، وذلك بعد انتهاء اتحاد الغرف السياحية من مراجعتها وترجمتها باللغة العربية وإرسالها للوزارة.

شملت المعايير الجديدة، التركيز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية والمعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشري، وأسلوب الإدارة للمنشأة، ومراعاة البعد البيئي، وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء، واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

يأتي ذلك بعد إعلان الوزيرة الشهر الماضي عن الكود الموحد للفنادق المصرية "الأول من نوعه" فيما يخص اشتراطات السلامة والأمان، وكذلك معايير تصنيف الفنادق الجديدة التي جرى صياغتها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

من جانبه، أشاد عنان الجلالي رئيس شركة هلنان العالمية للفنادق، بسرعة انتهاء اتحاد الغرف السياحية من المعايير الجديدة، موضحا أنها خطوة مهمة في طريق صناعة السايحة ورفع كفاءتها التنافسية، وتصب في مصلحة القطاع السياحي والسائحين والزائرين والقائمين على القطاع الفندقي والدولة ككل.

وقال الجلالي، لمصراوي، إن تحديث وتنويع منصات الترويج للمقصد السياحي في ضوء ما تملكه مصر من مزيج فريد وعبقرى وساحر من المنتجات السياحية، سيرفع معدلات الحركة الوافد في ضوء الشراكات ذات الخبرات الدولية، لافتا إلى أن التسويق لصورة مصر الساحرة مسئولية مجتمعية شاملة.

وأوضح أن تطبيق المعايير على أماكن إقامة للسائح مثل الشقق الفندقية والفنادق البيئية والتراثية ومخيمات السفاري، ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للسائح المرتقب، لاسيما ضوابط سكن العاملين وأثرها الإيجابي علي بيئة العمل، مؤكدة أن "مصر تملك ما هو غير موجود فى العالم، وحتى الآن لم تحصل على نصيبها العادل من حجم حركة السياحة العالمية".

وكانت وزارة السياحة، وضعت المعايير الجديدة، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، ومنظمة السياحة العالمية التي رشحت عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال تصنيف الفنادق للخروج بمعايير تواكب المعايير العالمية.

وقال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية والسياحية، إن إعلان معايير تصنيف الفنادق المصرية، جرى على محورين "سوفت وير ـ هارد وير"، والأول يشمل "الغذاء والصحة والسلامة" بجانب "النظافة والخدمات المقدمة للزائرين وغيرها من الخدمات الأخرى"، مؤكدا أنه لها معايير محددة في العمل يستوجب العمل بها للارتقاء بالفنادق المصرية، ما يرفع من مستواها وبالتالي يرفع أسعارها ويبعد عن حرق الأسعار.

وأوضح الشاعر في تصريحات خاصة، أن المحور الثاني، يشمل "الهارد وير" وهو يتطلب التجديد لرفع مستوى الفنادق لتتواكب مع نظيرتها العالمية لتصب في مصلحة قطاع الفنادق ككل، وتلك المعايير تطبق على الفنادق القديمة مع تلاشي المسحات، أما الفنادق الجديدة فيطبق عليها المساحات في "الغرف واللوبي والريسبشن والحمامات" حسب الطلب وعدد النزلاء.

ونوه الشاعر، إلى أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، راعت ذوي الاحتياجات الخاصة وشملت السياحة الميسرة والسياحة الخضراء من الطاقة الشمسية وخلافه خاصة في الفنادق الجديدة، موضحا أن كل الفنادق المصرية مهيئة لاستقبال السياحات الخضراء.

ومن المقرر، بعد اعتماد وزيرة السياحة للمعاير الجديدة، إرسال غرفة المنشآت الفندقية، لهذه المعاير إلى الفنادق والمنتجعات السياحية المصرية، استعدادا لبدء تطبيقها بشكل رسمي.

ومعايير تصنيف الفنادق المصرية، يشتمل على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية والمتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشرى وأسلوب الإدارة للمنشأة، ومراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء، واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

وجرى لأول إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، والتغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد على مثل هذه الأنماط والمتمثلة في الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم Eco lodges ، والشقق الفندقية Apartment Hotels ، والبوتيك أوتيل.

كما شملت تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة بـ Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفاري، مع مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

وتمنح المعايير الجديدة، الفنادق مهلة لتنفيذ خطط إعادة تأهيل منشآتهم تصل إلى عام للفنادق فئة 5 و 4 نجوم، وعامين لفنادق فئة 3 نجوم والنجمتين، بالإضافة إلى عمل "سوفت وير" لتمكين أصاحب الفنادق من الدخول إلى موقع الغرفة، والقيام بعملية التقييم ذاتيا لمعرفة أوجه القصور التى يجب معالجتها.​