​اليوم.. "الجيزة" تنظم احتفالية كبرى لتكريم أبناء الشهداء

الجيزة - أ ش أ:

تنظم محافظة الجيزة، الخميس، احتفالية كبرى لتكريم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية بالتزامن مع الذكرى 46 لاحتفالات أكتوبر.

وسيتم خلال الاحتفالية توزيع دراجات هوائية على أبناء الشهداء، في إطار مبادرة دراجة لكل مواطن التي ترعاها الدولة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ووزراء التنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومدير أمن الجيزة.