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    ​اليوم.. "الجيزة" تنظم احتفالية كبرى لتكريم أبناء الشهداء

    05:00 ص الخميس 24 أكتوبر 2019
    ​اليوم.. "الجيزة" تنظم احتفالية كبرى لتكريم أبناء الشهداء

    اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

    الجيزة - أ ش أ:

    تنظم محافظة الجيزة، الخميس، احتفالية كبرى لتكريم أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية بالتزامن مع الذكرى 46 لاحتفالات أكتوبر.

    وسيتم خلال الاحتفالية توزيع دراجات هوائية على أبناء الشهداء، في إطار مبادرة دراجة لكل مواطن التي ترعاها الدولة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ووزراء التنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومدير أمن الجيزة.

    محافظة الجيزة تكريم أبناء الشهداء شهداء القوات المسلحة احتفالات أكتوبر

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