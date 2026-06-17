وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على عدد من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة وإعادة تنظيم الإشراف الإداري على عدد من قطع الأراضي في عدة محافظات.

مجلس الوزراء: تخصيص أرض بمحطة الرمل لصالح وزارة الصحة

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان بمنطقة محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان، في إطار دعم الخدمات الصحية والتوسع في المشروعات التابعة للوزارة.

الحكومة: تخصيص 9600 متر مربع لصندوق تحيا مصر بالقاهرة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة القاهرة، بمساحة تقدر بنحو 2.28 فدان، بما يعادل 9600 متر مربع تقريبًا، لصالح صندوق "تحيا مصر".

ويأتي تخصيص الأرض لاستخدامها في تنفيذ المشروعات والبرامج التي يتبناها الصندوق في مختلف المجالات التنموية والخدمية.

مجلس الوزراء: نقل الإشراف على 14 قطعة أرض إلى 3 محافظات

في سياق متصل، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري على 14 قطعة أرض كانت تتبع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

الحكومة: الأراضي تنتقل إلى البحيرة والفيوم وبورسعيد

نص القرار على نقل الإشراف الإداري على الأراضي المشار إليها إلى محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية المحلية وتحقيق الاستفادة المثلى من تلك الأراضي وفقًا لاحتياجات كل محافظة وخططها التنموية.