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الحكومة تخصص أراضي في 6 محافظات للتوسع في الاستصلاح والاستزراع

كتب : محمد أبو بكر

04:22 م 17/06/2026

اجتماع مجلس الوزراء

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، في عدد من المحافظات، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

مجلس الوزراء: تخصيص أراضٍ في 6 محافظات للتوسع الزراعي

تضمن مشروع القرار تخصيص مساحات من الأراضي الواقعة بمحافظات دمياط، والبحيرة، والمنوفية، والإسكندرية، ومطروح، والفيوم، بهدف استغلالها في تنفيذ مشروعات الاستصلاح والاستزراع، بما يسهم في دعم خطط التنمية الزراعية وزيادة الرقعة المزروعة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 0.79 فدان ناحية محطة الرمل بالإسكندرية، وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان.

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مجلس الوزراء الاستصلاح الزراعي الاستزراع التنمية الزراعية

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