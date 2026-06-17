عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، مهندس بالحبس 3 سنوات، على خلفية اتهامه بتهديد فتاة بنشر صور عارية لها حصل عليها بعد اختراقه حسابها الشخصي على موقع التوصل "تيك توك".

وأسندت النيابة العامة للمتهم "باهر أ" 31 عامًا، مهندس، في القضية رقم 5599 لسنة 2026 جنايات مصر القديمة، أنه هدد المجني عليها بنشر صور ومقاطع فيديو لها عارية وشبه عارية تسئ لسمعتها حصل عليها دون رضاها، على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تحصل على الصور بعد أن اخترق الحساب الخاص بالمجني عليها على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وهددها بنشرها وطلب منها إرسال له صور عارية وعند رفضها طلب مبلغ 200 ألف جنيه نظير حذف تلك الصور.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم، الاعتداء على الحياة الخاصة بالمجني عليها، كما أن المتهم أذاع تلك الصور المتحصل عليها على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء وأدارة حسابات خاصة بهدف تعمد إزعاج الضحية.

وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، تضررها من المتهم وتهديدها كتابة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، بأن أرسل عدة رسائل نصية مضمونها عبارات تهديد بإفشاء صور ومقاطع فيديو تظهر بها المجني عليها عارية وشبه عارية.

وأكدت التحقيقات أنه بالفحص الفني لهاتف المجني عليها ثبت صحة تلقي تلك الرسائل مصحوبة بتهديد وطلب مبلغ مالي.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب