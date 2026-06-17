إعلان

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيدة اتهمت مهندسًا بالتنصل من نسب طفلتها

كتب : علاء عمران

04:25 م 17/06/2026

تفاصيل واقعة سيدة اتهمت مهندسًا بالتنصل من نسب طفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


فحصت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها كرهاً وإنجابها طفلة منه، مع تنصله التام من إثبات نسب الصغيرة بمحافظة القاهرة.
حددت التحريات الأمنية هوية السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبسؤالها أفادت بتضررها من "مهندس" مقيم بذات الدائرة، لقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج مما أسفر عن حملها وإنجابها لطفلة تبلغ من العمر حالياً 6 أشهر، مؤكدة رفضه قيد الطفلة أو الاعتراف بنسبها رغم محاولاتها المتكررة.

كواليس علاقة المعصرة واعترافات المهندس المشكو في حقه


كشفت التحقيقات أن الشاكية سبق وتقدمت ببلاغ في فبراير الماضي بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، ادعت فيه قيام المشكو في حقه بتهديدها بالإيذاء دون ذكر واقعة الحمل أو النسب، وأقرت بأنها نشرت الفيديو الأخير للضغط عليه للزواج منها، بينما ألقى رجال المباحث القبض على المهندس الذي اعترف بالعلاقة ونفى واقعة الاعتداء، مؤكداً أنها كانت برضا الطرفين، وعلل رفضه إثبات النسب لتشككه في الأمر، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة المعصرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كيف وصلت طفلة للطابق السادس؟.. تفاصيل صادمة في وفاة تيا داخل مدرسة بالقليوبية
أخبار المحافظات

كيف وصلت طفلة للطابق السادس؟.. تفاصيل صادمة في وفاة تيا داخل مدرسة بالقليوبية
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
حوادث وقضايا

شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
حكايات الناس

فخ التليجرام.. استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
تأجيل الحكم في قضية مدير أعمال هيفاء وهبي السابق المتهم بغسل الأموال
حوادث وقضايا

تأجيل الحكم في قضية مدير أعمال هيفاء وهبي السابق المتهم بغسل الأموال
حسام حسن يشتكي رضا عبدالعال في "الأعلى للإعلام".. تفاصيل
أخبار مصر

حسام حسن يشتكي رضا عبدالعال في "الأعلى للإعلام".. تفاصيل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

العراق

العراق

1 4

01:00

النرويج

النرويج

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

البرتغال

البرتغال

- -

20:00

الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فخ التليجرام.. تحقيق يكشف حيل استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد