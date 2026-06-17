

فحصت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء سيدة قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها كرهاً وإنجابها طفلة منه، مع تنصله التام من إثبات نسب الصغيرة بمحافظة القاهرة.

حددت التحريات الأمنية هوية السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبسؤالها أفادت بتضررها من "مهندس" مقيم بذات الدائرة، لقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج مما أسفر عن حملها وإنجابها لطفلة تبلغ من العمر حالياً 6 أشهر، مؤكدة رفضه قيد الطفلة أو الاعتراف بنسبها رغم محاولاتها المتكررة.

كواليس علاقة المعصرة واعترافات المهندس المشكو في حقه



كشفت التحقيقات أن الشاكية سبق وتقدمت ببلاغ في فبراير الماضي بقسم شرطة مدينة نصر ثالث، ادعت فيه قيام المشكو في حقه بتهديدها بالإيذاء دون ذكر واقعة الحمل أو النسب، وأقرت بأنها نشرت الفيديو الأخير للضغط عليه للزواج منها، بينما ألقى رجال المباحث القبض على المهندس الذي اعترف بالعلاقة ونفى واقعة الاعتداء، مؤكداً أنها كانت برضا الطرفين، وعلل رفضه إثبات النسب لتشككه في الأمر، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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