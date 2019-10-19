"هندسة الجامعة البريطانية" تحصد المراكز الأولى بمسابقات حوض البحر المتوسط

كتب - محمد قاسم:

فازت الجامعة البريطانية بالمركز الأول في مسابقات المؤتمر الدولي العاشر لدول حوض البحر الأبيض المتوسط "موك"، والتي أقيمت بمكتبة الإسكندرية وبرعاية وزارة البترول والثروة المعدنية تحت شعار "مصر: التكامل بين ضفتى البحر المتوسط"، بمشاركة وحضور نخبة كبيرة من قيادات قطاع البترول من الشركات العالمية والمحلية.

وحصلت المهندسة إسراء أسامة خريجة الجامعة البريطانية في مصر عام 2016 على جائزة أفضل ورقة بحثية عن مشاركتها في فئة التحول الرقمي "Digital Transformation".

كما فازت المهندسة شاهيناز لمعي خريجة الجامعة البريطانية في مصر عام 2019 بجائزة أفضل بحث في مسابقة الأبحاث بين المهندسين خريجى الجامعات الذين تقدموا لهذه المسابقة العالمية التى تمت تحت رعاية رئاسة المؤتمر " Enhanced Reservoir Characterizations ".

وهنأ محمد فريد خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، الفائزتين في مسابقات المؤتمر الدولي العاشر لدول حوض البحر الأبيض المتوسط "موك"، على تفوقهم المرموق في هذه المسابقة المهمة بهذا القطاع الحيوي لما له من أهمية كبيرة في إتاحة الفرص الاستثمارية في ظل استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقدم "خميس"، الشكر لكلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية على مواصلة التفوق الذي بات عنوان لها، وهو ما يتزامن مع الاكتشافات الأخيرة في قطاع الغاز، والتي ساهمت في استعادة مصر لمكانتها الريادية على المستويين الإقليمى والدولي.

وأشاد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية، بما يحققه قسم هندسة البترول من حصد المراكز الأولى في جميع المسابقات الدولية أو المحلية التي تشارك بها، وهو ما يؤكد ريادة وتفوق المناهج والأساليب العلمية التي تقوم بتدريسها للطلبة سواء فيما يخص الناحية العلمية أو العملية.

وأشار "حمد"، إلى أن الجامعة لديها مراكز أبحاث على أحدث النماذج الموجودة في كبرى الجامعات العالمية، مما ساهم في تفوق الخريجيين من قسم هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز كباقي كليات الجامعة البريطانية.

وأعرب الدكتور عطية عطية عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة البريطانية، عن سعادته بحصول خريجي قسم هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز على المركز الأول مسابقات المؤتمر الدولي العاشر لدول حوض البحر الأبيض المتوسط "موك" الذي شارك فيه نخبة كبيرة من قيادات قطاع البترول من الشركات العالمية والمحلية مع حضور خاص لمحافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة ووكيل أول الوزارة لشئون البترول المهندس محمد سعفان نيابة عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضح "عطية"، أن المسابقة شارك فيها العديد من الأوراق البحثية المتميزة في شتى المجالات المتعلقة بصناعة الغاز والبترول والتي تجاوزت أكثر من مائة بحث متميز، إلا أن المهندسة إسراء اسامة خريجة الجامعة البريطانية في مصر عام 2016 والعاملة بشركة بترول بلاعبم حصلت على جائزة أفضل ورقة بحثية عن مشاركتها في فئة التحول الرقمي "Digital Transformation".

وأضاف :"فازت أيضًا المهندسة شاهيناز لمعي خريجة الجامعة البريطانية في مصر عام 2019 بجائزة أفضل بحث في مسابقة الأبحاث بين المهندسين خريجى الجامعات الذين تقدموا لهذه المسابقة العالمية التى تمت تحت رعاية رئاسة المؤتمر " Enhanced Reservoir Characterizations ".

وأشار إلى أن مؤتمر "موك"، منذ إنعقاده عام 2000 بالتناوب سنويًا بين مدينتى الإسكندرية ورافيينا الإيطالية، أصبح من أهم المؤتمرات البارزة في أجندة المؤتمرات الدولية، ويعد تجمعًا مهمًا للخبراء وصانعى القرار والمتخصصين في قطاع البترول والغاز الطبيعى، مؤكدًا أنه يمثل فرصة جيدة للمشاركين به لتبادل الخبرات والتعرف على آخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج من المياه العميقة.

يذكر أن المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي العاشر لدول حوض البحر الأبيض المتوسط "موك" إستضاف في دورته هذا العام أكثر من 350 شركة عارضة محلية وعربية وعالمية من 24 دولة عرص خلاله هذه الشركات أنشطتها وأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى صناعة البترول والغاز.

كما شارك فى أعمال المؤتمر نحو 250 متحدثاً على مدى الأيام الثلاثة ومناقشة ما يزيد على 128 ورقة بحثية تغطى عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة بصناعة البترول والغاز، بالإضافة للترويج والتنسيق والتكامل والتعاون الإقليمى فى مجالات البترول والغاز.