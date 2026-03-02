قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد المصري، مؤكدًا أن شعار "مصر… تنوع لا يُضاهى" سيكون محور استراتيجية الترويج السياحي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهدف هو ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق الدولية المختلفة، مع الاستمرارية في الترويج له على مدار السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، وبحضور وكلاء اللجنة والنائب أحمد السيد الأشموني أمين السر، وعدد من أعضاء اللجنة، إذ استعرض الوزير خطة واستراتيجية عمل الوزارة، وناقش طلب إحاطة تقدمت به النائبة نشوى الشريف بشأن دعم السوق السياحي العالمي من خلال تعيين وكلاء للوزارة في مختلف دول العالم لإبراز المقومات السياحية والأثرية المصرية.

أبرز تصريحات شريف فتحي خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم

وأشار وزير الساحة والآثار، إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير المنتجات السياحية القائمة ودمج بعضها لخلق تجارب سياحية متكاملة، مع التركيز على تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع، خاصة على المجتمعات المحلية، وتحقيق مفهوم الأمن الاقتصادي السياحي عبر إشراك تلك المجتمعات في جهود التنمية والتطوير.

وأضاف "فتحى" أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار السياحي من خلال طرح "بنك الفرص الاستثمارية"، وتقنين وحصر الرسوم بشكل مسبق، بالإضافة إلى تطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات التراخيص وتقليص مدد الموافقات اللازمة.

كما كشف عن خطة زيادة الغرف الفندقية، إذ تلقت الوزارة 244 طلبًا بقيمة إجمالية 16 مليار جنيه لإضافة نحو 160 ألف غرفة جديدة، إلى جانب تنظيم نشاط "شقق الإجازات" وفق معايير الأمن والسلامة والنظافة.

وأكد "الوزير" أهمية بناء القدرات البشرية والتدريب، إذ تم تدريب نحو 15 ألف متدرب بالتعاون مع القطاع الخاص، عبر منصة EGTAP التي تقدم برامج تدريبية محلية ودولية متخصصة، كما تناول الحديث عن الحوكمة والرقابة في القطاع السياحي، بما في ذلك تنظيم رحلات الحج والعمرة ومواجهة الكيانات غير الشرعية.

ولفت "فتحي" إلى خطط التحول الرقمي والاستدامة، بما يشمل تحسين خدمات الاتصالات داخل المواقع الأثرية والفنادق، وتنظيم كثافات الزيارة بالمتحف المصري الكبير، وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، إذ تطبق نحو 44% من المنشآت الفندقية إجراءات صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تشغيل وسائل نقل كهربائية بمنطقة أهرامات الجيزة.

واختتم شريف فتحي حديثه بالتأكيد على أن مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن الأحداث الإقليمية لم تؤثر على الحركة السياحية، مؤكدًا خصوصية المقصد المصري وحدوده الآمنة والمستقلة.

وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، من جهتها، على أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة لمواجهة أية تطورات محتملة وضمان استقرار الحركة السياحية.

وتناول الاجتماع السياحة الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، بالإضافة إلى السياسات الترويجية للمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج. ورد الوزير على طلب الإحاطة بأن الوزارة تعتمد آليات بديلة وفعالة للترويج الخارجي من خلال التعاون مع شركات علاقات عامة دولية متخصصة.

وشارك في الحضور من وزارة السياحة كل من الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

اقرأ أيضًا:

مصر وبريطانيا تتفقان على دفع نمو الحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون المشترك

وزير السياحة: استقبلنا 19 مليون سائح في 2025 ونستهدف 10% زيادة في 2026