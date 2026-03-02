إعلان

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

كتب : مصراوي

10:12 م 02/03/2026

المتهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله تحرش شخص بفتاة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول مارس الجارى تبلغ لقسم شرطة المنزلة من طالبة 17عاما بتحرش شخص بها حال سيرها بصحبة صديقتها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة المركز.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

