كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله تحرش شخص بفتاة بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول مارس الجارى تبلغ لقسم شرطة المنزلة من طالبة 17عاما بتحرش شخص بها حال سيرها بصحبة صديقتها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل مقيم بدائرة المركز.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

