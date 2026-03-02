تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ الطبقة السطحية بطريق الأوتوستراد بمنطقة عرب أبو ساعد بمركز الصف وذلك بطول 4 كم وبمتوسط عرض 30 مترًا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة، في إطار جهود رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز تصريحات محافظ الجيزة اليوم

وأكد محافظ الجيزة، أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية في تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع مشددًا على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ لتسريع وتيرة العمل دون الإخلال بالجودة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية.

يذكر أن تنفيذ الأعمال تم تحت إشراف المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق بمحافظة الجيزة.

