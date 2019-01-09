"مصدر إلهام".. رئيس الوزراء يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي

القاهرة - مصراوي:

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد تتويجه بلقب اللاعب الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2018، خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة السنغالية "داكار".

وأعرب مدبولي عن سعادته بفوز صلاح بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا أن اللاعب المصري أصبح مصدر إلهام لكثير من الشباب الحالمين بمستقبل أفضل، ليس فقط في النشاط الرياضي، وإنما في كافة المجالات المهنية، ومحمد صلاح يعد أحد مفردات قوة مصر الناعمة، وما حققه فخر لكل المصريين.

وأثنى رئيس الوزراء على مبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب بمركز شباب الجزيرة. كما أشاد بالمجهود الرائع للاعب خلال الموسم الحالي مع فريق ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في السنغال.