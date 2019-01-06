الكنيسة: إلقاء البابا تواضروس كلمة بمسجد الفتاح العليم "سابقة فريدة"

كتب- إسلام ضيف:

أبرزت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلقاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمة خلال مشاركته بافتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الكنيسة في بيان لها، إن مشاركة البابا بالافتتاح وإلقاؤه كلمة بهذه المناسبة التاريخية، هي "سابقة فريدة لم تحدث من قبل سوى منذ مائة سنة".

وأوضحت الكنيسة، أنه حينما صعد القمص مرقس سرجيوس الشهير بالقمص سرجيوس، كاهن كنيسة مارجرجس بالقللي بالقاهرة عام ١٩١٩، إلى منبر الجامع الأزهر في لحظة تجلت فيها الحركة الوطنية في تكاتف حقيقي لأجل صالح الوطن.