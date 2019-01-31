الهند تمنح نائب رئيس جامعة الأزهر جائزة "التميز العلمي" في اللغة الأردية

كتب - محمود مصطفى:

اختارت الأكاديمية الأدبية والثقافية "صوفي جميل اختر الأدبية" بمدينة كلكتا بالهند؛ الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، لنيل الجائزة التي تقدمها الأكاديمية سنويًّا للمتميزين من أساتذة اللغة الأردية على مستوى العالم، بناءً على نتاجهم العلمي وخدمة اللغة الأردية وثقافاتها الإسلامية والأدبية.

وألقى د. يوسف عامر، بحثا بالمؤتمر الذي تعقده الرابطة العالمية للغة الأردية بالهند بعنوان: "الشعر الملحمي في اللغة العربية والأردية والفارسية: أنشودة الحرب والسلام" الذي سيعقد يومي 30-31 يناير 2019م بمدينة دلهي- الهند، كما يلقي بحثا بجلسة المؤتمر العلمية الثانية يومي 1-2 فبراير 2019م، بمدينة كلكتا بالهند، بعنوان: "الاتجاهات النقدية والإبداعية في الأدب الأردي المعاصر".

يشار إلى أن أكاديمية "صوفي جميل أختر الأدبية" أكاديمية أدبية ثقافية، تنظم أنشطة أدبية وثقافية مختلفة، وتمنح جائزة سنوية لأهم الشخصيات تقديرًا منها لجهودهم في خدمة اللغة الأردية بنتاجهم العلمي وبخدماتهم التعليمية، وتم منح هذه الجائزة لعدد من النقاد والشخصيات الأدبية المحلية والعالمية، مثل الناقد شمس الرحمن فاروقي، والبروفيسور خيل طوق آر، والبروفيسور خواجه إكرام الدين.

يذكر أن مجلس إدارة أكاديمية "صوفي جميل أختر الأدبية" وافق بالإجماع على منح د. يوسف عامر، جائزة "التميز العلمي" العالمية لعام 2018م، وذلك تقديرًا لجهوده في خدمة اللغة الأردية بنتاجه العلمي وبخدماته التعليمية.​