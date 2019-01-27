بحضور السيسي.. ماجدة الرومي تحيي حفلاً غنائيًا بالعاصمة الإدارية

القاهرة- أ ش أ:

أحيت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء السبت، حفلاً غنائيًا بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، مبادرة (نور حياة) التي ينفذها صندوق (تحيا مصر).

وغنت الفنانة ماجدة الرومي، برفقة فرقة غنائية بقيادة المايسترو نادر عباسي، عددًا من أشهر أغانيها العاطفية إلى جانب عدد من الأغاني الوطنية المصرية وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

واختتم الحفل الغنائي بعزف السلام الوطني.