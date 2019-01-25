الناشرون العرب يؤكدون أهمية التصدي للقرصنة الإلكترونية والتزوير

القاهرة- (أ ش أ):

أكد مديرو المعارض والناشرون العرب ضرورة التصدي لظاهرة القرصنة الإلكترونية والتزوير التي تواجه سوق نشر وتسويق الكتب، والإعلاء من قيم الملكية الفكرية والتشديد على تطبيق القوانين المتعلقة بها، ونشر الوعي المجتمعي في احترام الملكية الفكرية، عبر الآليات المتعددة.

وعقد اليوم الجمعة مديرو المعارض والناشرون العرب اجتماعهم في قاعة البرنامج المهني في ثالث أيام دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المقام بأرض المعارض.

ونبه المشاركون بالاجتماع إلى ما يلزم المعارض العربية من مواكبة للمعارض الأجنبية والاستفادة من التجارب الدولية في إنشاء معارض متعددة تسهم في اتساع سوق النشر، وأثنوا على النقلة النوعية التي يشهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين للعام الحالي من حيث التنظيم والمشاركات التي تجاوزت الأعوام السابقة من حيث الفعالية، موجهين الشكر لوزارة الثقافة المصرية والقائمين على المعرض.

واستعرض المشاركون مشكلة تواجه النشر العربي وهي عدم السماح لبعض الدول العربية من توزيع إصداراتها في عواصم عربية أخرى، ودعوا إلى عقد مؤتمر مقبل يجمع مديري المعارض والناشرين العرب ليكون قناة للتواصل تسهم في كفاءة وفعالية المعارض القادمة، مشددين على أن مواصلة اللقاءات والندوات بين منتجي النشر والقائمين على صناعة الكتاب من أجل الارتقاء المهني بالصناعة والنشر.

وتقام الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوبيل الذهبي) في أرض المعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل، وتحل الجامعة العربية "ضيف شرف"، وشخصيات المعرض هما الكاتب الكبير ثروت عكاشة والكاتبة سهير القلماوي، وتشهد مشاركة نحو 150 من نجوم الأدب والفكر حول العالم، ومنهم الحاصلون على جوائز البوكر ونوبل والعديد من الجوائز العالمية.

ويحتفي المعرض في دورته الخمسين بأدباء المهجر العربي، و150 سنة على إنشاء قناة السويس، و1500 سنة على إنشاء مدينة القاهرة، ومئوية السادات، ومئوية عبد المنعم رياض.