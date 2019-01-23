"الثقافة" تكرم شاب تطوع لإنشاء أول موقع إلكتروني لمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

كرمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مساء اليوم، الشاب أحمد فتحى هلال؛ المتطوع بإنشاء وتصميم أول موقع إخباري لهيئة الكتاب، وذلك بالصالون الثقافي بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يوبيله الذهبي.

وأبدت عبدالدايم، في تصريحات صحفية، إعجابها بما قدمه الشاب في خدمة جمهور المعرض، لافتة إلى استجابة كثير من الشباب للعمل الطوعي بالمعرض.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي، أن إنشاء موقع صحفي للمعرض في يوبيله الذهبي بمبادرة طوعية من الشاب أحمد فتحى هلال، يؤكد قدرة مصر على استغلال طاقات شبابها فى خدمة الثقافة والمجتمع.

وطالب الحاج علي، مؤسسات الدولة بالمزيد من الدعم للمبادرات الطوعية الشبابية التي يشجعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أكد الشاب أحمد هلال، أن إنشاء موقع صحفي للمعرض مجرد خطوة لخدمة جمهور الثقافة والكتاب.