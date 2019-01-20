وزيرة الثقافة: مؤتمر التنمية الثقافية المستدامة يسهم في فهم الواقع العربي والأفريقي

كتب- محمد عاطف:

تصوير- فريد قطب:

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنها تتمنى أن يثمر مؤتمر "التنمية الثقافية المستدامة وبناء الإنسان" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، عن أوراق بحثية جادة وتوصيات قابلة للتطبيق، في إطار الدور المنوط بالمجلس في رسم وتطوير السياسات الثقافية.

وأضافت "عبدالدايم": لكى تشكل الثقافة قيمة مضافة فى الاقتصاد والتنمية المستدامة فإننا لا ندخر جهدا فى سبيل تنمية وتدعيم الصناعات الثقافية للنهوض بحركة النشر والموسيقى والسينما والمسرح والفنون التشكيلية والصناعات التراثية.

وواصلت الوزيرة: نعمل على تطوير وتحديث مؤسساتنا الثقافية لكي تواكب العصر وتكون قادرة على تحقيق غايتنا فى بناء الإنسان وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، ومع كل ذلك فإن المناقشات والحوارات الفكرية الجادة حول التنمية الثقافية وبناء الإنسان أصبحت مطلبا مهما فى تعزيز العلاقة بين المثقفين والمؤسسات الثقافية، لأنها تتجاوز حدودنا القومية.

وأكملت: وجود عدد كبير من الأشقاء العرب والأفارقة فى هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية لتبادل التجارب الناجحة فى بناء السياسات الثقافية ودعم منظومة اتخاذ القرار في العمل الثقافي، ويساهم فى بناء فهم مشترك لواقعنا ويسهم أيضا فى اكتشاف سبل جديدة لتحقيق حياة جيدة وكريمة لشعوبنا.​