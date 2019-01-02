معهد الفلك: الاثنين القادم غرة جمادي الأولى

القاهرة- أ ش أ:

أعلن الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الحسابات الفلكية لعلماء المعهد كشفت أن رؤية هلال شهر جمادي الأولى للعام الهجرى الحالي 1440، لن تثبت فى مصر وجميع الدول العربية والإسلامية يوم الرؤية الشرعية الموافق يوم السبت المقبل، حيث لا وجود للهلال بعد غروب الشمس، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك فإن شهر ربيع الآخر سيكمل عدته ٣٠ يوما، وتكون غرة شهر جمادى الأولى يوم الاثنين المقبل حسابيا.

وقال عودة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم (الأربعاء): إن هلال شهر جمادى الأولى سيولد فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة ٢٨ فجرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الأحد المقبل، وهو اليوم التالى ليوم الرؤية، أى أنه لن يكون قد ولد بعد غروب شمس يوم السبت المقبل فى مدينة القاهرة، وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وهو اليوم المحدد للرؤية الشرعية إذ يوافق يوم ٢٩ من شهر ربيع الآخر الجارى.

وأشار إلى أن الهلال سيغرب قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى القاهرة بـ ٢٤ دقيقة، وفى باقى محافظات الجمهورية سيغرب بمدد تترواح بين ٢٣ و٢٤ دقيقة، وفى مكة المكرمة سيغرب الهلال قبل غروب شمس يوم الرؤية بـ ٢٥ دقيقة، وفى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية سيغرب الهلال بمدد تتراوح بين ١٧ و٣٥ دقيقة قبل غروب الشمس، وبذلك تكون غرة شهر جمادى الأولى للعام الهجرى 1440 فلكيا يوم الاثنين القادم.