"نتطلع لمزيد من التعاون".. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمبعوث الرئيس الصيني

كتب- محمد غايات:

أكد يانغ جيه تشي، الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية التابعة للحزب، أن مصر بإمكانياتها السياحية المتميزة تستحق أن تكون من أوائل المقاصد السياحية للشعب الصيني، مضيفاً أنهم سيعملون من أجل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون القائمة بين البلدين، بحضور المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، والنائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان.

أشار جيه تشي، إلى الإجراءات التي تتخذها الصين لمعالجة الخلل في الميزان التجاري مع مصر، من خلال تشجيع الشركات الصينية على استيراد المنتجات المصرية، حيث شهدت الشهور العشرة الماضية زيادة بنسبة 39% في صادرات القاهرة إلى بكين.

وأشاد المسئول الصيني، بالعلاقات الثنائية المتنامية بين بلاده ومصر، وبالجهود الناجحة التي تقوم بها الحكومة المصرية في تحسين الوضع الاقتصادي والتي أثمرت زيادة قوة الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن بكين تتطلع لمزيد من التعاون مع القاهرة، من خلال تشجيع مزيد من الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، ليس فقط للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تمتلكها، وإنما أيضاً لكونها نقطة اتصال وبوابة محورية مع أفريقيا وأوروبا.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن مبعوث الرئيس الصيني أثنى على التقدم الذي أحرزته مصر في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، معرباً عن سعادته باهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في هذا المشروع العملاق.

ورحب رئيس الوزراء بالممثل الخاص لرئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وبالتطور الملحوظ في علاقاتهما الثنائية خاصة عقب الزيارات الناجحة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، حيث تكللت أولى تلك الزيارات بالتوقيع على اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين في ديسمبر 2014.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر للمسئول الصيني على حفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد المصري المشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للواردات الذي استضافته مدينة شنغهاي في نوفمبر 2018، وشاركت فيه مصر كأحد ضيوف شرف المعرض، مما يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث إن رئيس الوزراء أعرب - خلال اللقاء - عن تقدير مصر لمساندة الصين للقاهرة في جهود التنمية التي تجرى في ربوع البلاد، مشيراً إلى أنه تفقد خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الإدارية الجديدة المشروعات التي تقوم الشركة الصينية بإنجازها، والتي تعد نموذجا لما تتمتع به الشركات الصينية من كفاءة وانضباط.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلع مصر لزيادة الاستثمارات الصينية، لاسيما في منطقة قناة السويس التي تتمتع بفرص استثمارية متميزة، وسوف تستفيد من مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شى جين بينج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استقبل نائب الرئيس الصيني خلال زيارته لمصر في أكتوبر الماضي، وبحثا معا سبل استفادة مصر من خبرات الصين في مجال إدارة الصناديق السيادية، حيث أنشأت مصر صندوقها السيادي مؤخراً، ومن ثم تتطلع للاستفادة من تجربة الصين المماثلة، مضيفاً أن مجال السياحة يمثل أحد المجالات الهامة للتعاون بين البلدين، حيث شهدت السياحة الصينية الوافدة إلى مصر زيادة ملموسة في الأعوام القليلة الماضية.

واختتم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن مصر سوف تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي شهر فبراير المقبل، وأنها تتطلع إلى زيادة التنسيق مع الصين خلال تلك الفترة، خاصة في ظل المواقف التاريخية المشرفة للصين تجاه قضايا القارة الأفريقية.

وعقب المبعوث الصيني بالتأكيد على أن الصين تتطلع إلى زيادة دعمها لقضايا القارة الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بما يعود بالنفع على كل دول وشعوب القارة.