بدء حملة الكشف عن "أورام الثدي" للسيدات المنتفعات بالتأمين الصحي

"ولاد البلد" يختتم سوهاج بتكريم فريق العمل، و يستعد لقنا اليوم

بعد قبول استئناف "التعليم المفتوح".. "عاشور": لن نفرط في النقابة

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، فعاليات حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي لجميع السيدات اللاتي يخضعن تحت مظلة التأمين الصحي وما فوق سن 45 عامًا.

بدأت الحملة من عيادات مركز أورام مدينة نصر وعيادة المقطم وعيادة الجمهورية بالقاهرة، وعيادة جمال عبد الناصر بالإسكندرية كمرحلة أولى.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد إن الهيئة تعمل جاهدة لتوفير أحدث الخدمات الصحية من خلال تطوير المنظومة بكافة الإمكانيات الحديثة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن أمراض الأورام شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة من حيث التشخيص والعلاج، علما بأن دور المرأة في مصر يحتم علينا بذل اقصى ما لدينا لتوفير حياة صحية كريمة ومستقبل مشرق مليء بالعافية.

وأشارت في بيان اليوم، إلى أن الهيئة تعمل جاهدة للتوفير أحدث الخدمات الصحية للمرضى من خلال تطوير المنظومة بكافة الإمكانيات الحديثة وفقا لتوجهات القيادة السياسية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السكان من اجل صحة أفضل للمرضى وبداية لسنة جديدة مشرقة بالأمل والتحدي ضد أورام الثدي.

يذكر أنه على الراغب في الكشف أن يحجز مسبقا عن طريق الاتصال على الخط الساخن "106" مجانا بتسجيل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف.