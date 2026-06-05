نشرت الجريدة الرسمي، 3 قرارات للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشمل تعديل مسار مترو الأنفاق، وتوسعة شارع الخمسين، وتخصيص أرض لمشروع تعليمي بسوهاج.

المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق

تضمن القرار رقم 1439 لسنة 2026 استبدال الخريطة المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2803 لسنة 2025، بشأن مشروع إنشاء المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، بعد تعديل مسار المشروع في عدد من المناطق بالقاهرة، بما يضمن توافقه مع المسارات الجديدة وأعمال التنفيذ.

توسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بزهراء المعادي

كما وافق المجلس على القرار رقم 1438 لسنة 2026 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض ضمن أعمال المنفعة العامة لتوسعة ورفع كفاءة شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي، بدءًا من تقاطعه مع طريق القاهرة وحتى محور حسب الله الكفراوي، مع الاستيلاء على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع باعتباره من مشروعات تطوير الطرق وتحسين السيولة المرورية.

وشمل القرار الثالث رقم 1279 لسنة 2026 تخصيص قطعة أرض بمساحة 780 مترًا مربعًا من أملاك الدولة الخاصة بقرية بناويط بمحافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة ملحق مجمع تعليمي بالمجان، في إطار دعم خدمات التعليم بالمحافظات.