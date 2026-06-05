كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة إمكانية تشغيل منزلين أو وحدتين سكنيتين على عداد كهرباء واحد.

وأكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الأمر يرتبط بطبيعة التعاقد والأحمال الكهربائية المخصصة للعداد، وأن أي توصيلات تتم بالمخالفة للاشتراطات المعتمدة قد تعرض المشترك للمساءلة القانونية.

هل يجوز تشغيل منزلين على عداد كهرباء واحد؟

قال المصدر، إن العداد الكهربائي يُركب وفق قدرة محددة وبيانات تعاقدية مرتبطة بالوحدة أو العقار المخصص له، مشيرًا إلى أن توصيل منزل آخر أو وحدة إضافية على العداد نفسه دون الرجوع إلى شركة الكهرباء يُعد مخالفة لشروط التعاقد.

وأضاف أن زيادة عدد الوحدات المستفيدة من العداد تؤدي في كثير من الحالات إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية بما يتجاوز القدرة المخصصة له، وهو ما قد يتسبب في انقطاع التيار بشكل متكرر أو حدوث أعطال بالتوصيلات الداخلية، فضلًا عن التأثير على كفاءة تشغيل الأجهزة الكهربائية.

وأوضح أن العدادات مسبقة الدفع تعد الأكثر تأثرًا بزيادة الأحمال، حيث يلاحظ المشترك نفاد الرصيد بمعدلات أسرع نتيجة ارتفاع الاستهلاك، إلى جانب احتمالية ظهور رسائل تحذيرية أو إنذارات مرتبطة بتجاوز الأحمال المقررة.

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تتعامل مع أي حالات يتم رصدها بالمخالفة للقواعد المنظمة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع القانونية، مشددًا على أهمية التقدم بطلب رسمي للحصول على عداد مستقل لكل وحدة سكنية أو منزل جديد، بما يضمن سلامة الشبكة الكهربائية وتجنب المشكلات المستقبلية.

وأشار إلى أن تخصيص عداد مستقل لكل وحدة يحقق دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي، ويجنب المواطنين المشكلات الفنية والخلافات المتعلقة بتوزيع تكلفة الاستهلاك بين أكثر من مستخدم.

وتتمثل أبرز مخاطر تشغيل منزلين على عداد كهرباء واحد في:

زيادة الأحمال الكهربائية عن القدرة المخصصة للعداد.

تكرار انقطاع التيار أو حدوث أعطال بالتوصيلات.

ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء ونفاد الرصيد بشكل أسرع.

تحميل الشبكة الداخلية أعباء إضافية تؤثر على كفاءتها.

التعرض لإجراءات قانونية حال ثبوت مخالفة شروط التعاقد.