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وكالة الأنباء العُمانية: العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي

كتب : وكالات

10:05 ص 05/06/2026

ميناء الفحل

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أكدت وكالة الأنباء العُمانية أن العمليات في ميناء الفحل تسير بصورة طبيعية، في وقت عادت فيه أنشطة شحن النفط إلى العمل بعد توقف جزئي نجم عن انفجار وقع يوم الجمعة.

استئناف عمليات التصدير

ونقلت بلومبيرغ عن تجار مطلعين أن العمل استؤنف في ميناء الفحل، الذي يعد المحطة الرئيسية لتصدير النفط الخام في سلطنة عُمان، بعد أن أدى الانفجار إلى تعطيل بعض عمليات الشحن خلال الفترة الماضية.

الأرصفة لم تتضرر

وذكرت بلومبيرج أن الأرصفة في الميناء لم تتأثر بشكل مباشر بالانفجار، مشيرة إلى أن المرفق عاد لاستئناف شحنات النفط الخام العُماني التي كانت قد توقفت في المرحلة الأولى عقب الحادث.

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ميناء الفحل النفط

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