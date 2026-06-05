قررت نيابة فيصل والجناين بالسويس حبس شاب على ذمة القضية المتهم فيها بقتل صديقة إثر خلاف على ركن دراجة نارية أسفل منزله.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد وقوع مشاجرة بين اثنين أصدقاء بمنطقة الصباح التابعة لحي فيصل، تطورت بينهما حتى استخدم أحد الطرفين آلة حادة مع تصاعد الخلاف وسدد بها طعنة إلى الطرف الآخر في صدره.

انتقل رجال الشرطة على موقع البلاغ وأمكن ضبط المتهم قبل فراره، وجرى نقل المصاب إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة خلال محاولة إنقاذه.

وأفادت أقوال الشهود العيان والتحريات أن المشاجرة وقعت بين الطرفين للخلاف بينهما على ركن دراجة نارية تحت منزل الطرف الأخر، وتطورت حتى استخدم احدهما سلاح أبيض وسدد له طعنة نافذة في الصدر لصديقه.

وطالبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، استدعاء الشهود العيان وأهلية المجني عليه لسؤالهم.