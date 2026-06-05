إعلان

للترويج للغردقة.. "السياحة" تستضيف 154 وكيلاً سياحيًا من 3 دول أوروبية

كتب : أحمد العش

10:18 ص 05/06/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    السياحة تستضيف 154 وكيلاً سياحيًا من 3 دول أوروبية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع منظم الرحلات TUI، أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق البولندي، وفدًا يضم 154 وكيلاً سياحيًا من أسواق بولندا والتشيك ورومانيا إلى مدينة الغردقة؛ لتعريفهم بما تتمتع به هذه المدينة من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة، في إطار أنشطتها الترويجية لجذب مزيد من التدفقات السياحية إلى المقصد المصري.

الترويج لمقومات مصر السياحية وتعزيز التعاون مع الشركاء

شاركت "الهيئة" في ورشة العمل التي أُقيمت على هامش الرحلة التعريفية، قدم خلالها إسماعيل عامر، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، عرضًا تقديميًا عن أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة وفريدة وما تقدمه لزائريها من تجارب سياحية مميزة.

وأكد "عامر" حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون مع شركاء المهنة بمختلف الأسواق السياحية بما يسهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، ملقيًا الضوء على الخطط التسويقية للهيئة للترويج للوجهات السياحية المصرية وتعريف السائحين بها.

رحلات عارضة جديدة من التشيك ورومانيا إلى مصر

أفاد مسؤولو منظم الرحلات TUI من جانبهم، بالبدء الفعلي في تسيير رحلات الطيران العارض من السوق التشيكي إلى المقصد المصري، واعتزامهم البدء بتسيير رحلات طيران عارض من رومانيا إلى مدينة الغردقة اعتبارا من شهر يونيو القادم.

وقدموا عرضًا تقديميًا بشأن معدلات النمو التي حققهوها في المبيعات خلال عامي 2025- 2026 بالسوق المصري.

ويذكر أنه حضر الورشة كل من: محمد مدحت عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة، وسوسن عبد الحكيم عضو وحدة شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، إلى جانب وفد الوكلاء السياحيين، بالإضافة إلى ممثلي 28 منشأة فندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والساحل الشمالي.

اقرأ أيضًا:

مؤشرات "السياحة" المتوقعة خلال مايو.. هل يستمر القطاع في النزيف بسبب حرب إيران؟

بعد فوزها بجائزة مدينة العام.. "السياحيين": برامج سياحية جديدة بأسوان لدعم التتويج الدولي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة السياحة والآثار الرحلات العارضة السياحة الأوروبية الهيئة المصرية للتنشيط السياحي مدينة الغردقة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ليس التشكيل الأساسي فقط.. فيفا يعلن قرارا جديدا في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

ليس التشكيل الأساسي فقط.. فيفا يعلن قرارا جديدا في كأس العالم 2026
انسياب مروري وانتظام حركة السير بالطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

انسياب مروري وانتظام حركة السير بالطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة
الدم الطرفي الأكثر شيوعًا.. 3 مصادر لجمع خلايا زراعة النخاع
جامعات ومعاهد

الدم الطرفي الأكثر شيوعًا.. 3 مصادر لجمع خلايا زراعة النخاع
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
تنتقل للبشر.. "أكلة لحوم الأحياء" تغزو ولاية تكساس الأمريكية
منوعات

تنتقل للبشر.. "أكلة لحوم الأحياء" تغزو ولاية تكساس الأمريكية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان