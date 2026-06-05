استضافت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالتعاون مع منظم الرحلات TUI، أحد أهم منظمي الرحلات بالسوق البولندي، وفدًا يضم 154 وكيلاً سياحيًا من أسواق بولندا والتشيك ورومانيا إلى مدينة الغردقة؛ لتعريفهم بما تتمتع به هذه المدينة من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة، في إطار أنشطتها الترويجية لجذب مزيد من التدفقات السياحية إلى المقصد المصري.

الترويج لمقومات مصر السياحية وتعزيز التعاون مع الشركاء

شاركت "الهيئة" في ورشة العمل التي أُقيمت على هامش الرحلة التعريفية، قدم خلالها إسماعيل عامر، مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، عرضًا تقديميًا عن أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة وفريدة وما تقدمه لزائريها من تجارب سياحية مميزة.

وأكد "عامر" حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون مع شركاء المهنة بمختلف الأسواق السياحية بما يسهم في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، ملقيًا الضوء على الخطط التسويقية للهيئة للترويج للوجهات السياحية المصرية وتعريف السائحين بها.

رحلات عارضة جديدة من التشيك ورومانيا إلى مصر

أفاد مسؤولو منظم الرحلات TUI من جانبهم، بالبدء الفعلي في تسيير رحلات الطيران العارض من السوق التشيكي إلى المقصد المصري، واعتزامهم البدء بتسيير رحلات طيران عارض من رومانيا إلى مدينة الغردقة اعتبارا من شهر يونيو القادم.

وقدموا عرضًا تقديميًا بشأن معدلات النمو التي حققهوها في المبيعات خلال عامي 2025- 2026 بالسوق المصري.

ويذكر أنه حضر الورشة كل من: محمد مدحت عضو المكتب الفني للرئيس التنفيذي للهيئة، وسوسن عبد الحكيم عضو وحدة شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة، إلى جانب وفد الوكلاء السياحيين، بالإضافة إلى ممثلي 28 منشأة فندقية بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والساحل الشمالي.

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