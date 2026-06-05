إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:15 ص 05/06/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 5-6-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4425 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5685 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6635 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7585 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235893 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 379250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.85% إلى نحو 4435 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

انسياب مروري وانتظام حركة السير بالطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

انسياب مروري وانتظام حركة السير بالطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
الدم الطرفي الأكثر شيوعًا.. 3 مصادر لجمع خلايا زراعة النخاع
جامعات ومعاهد

الدم الطرفي الأكثر شيوعًا.. 3 مصادر لجمع خلايا زراعة النخاع
دليلك لمضاعفة تفاعل صفحتك.. أدوات استثنائية من "ميتا" لصناع المحتوى
منوعات

دليلك لمضاعفة تفاعل صفحتك.. أدوات استثنائية من "ميتا" لصناع المحتوى
وكالة الأنباء العُمانية: العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي
شئون عربية و دولية

وكالة الأنباء العُمانية: العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان