انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 5-6-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4425 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5685 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6635 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7585 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235893 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 379250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.85% إلى نحو 4435 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.