إعلان

وزير التعليم: الاستثمار في المهارات البشرية مفتاح المستقبل وفرص العمل

كتب : أحمد الجندي

11:31 ص 05/06/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني يمثل منصة مهمة لصياغة رؤية مشتركة لمستقبل التعليم وتنمية المهارات في دول البحر الأبيض المتوسط.

وقال الوزير، خلال كلمته بافتتاح المنتدى، صباح الجمعة، بأحد فنادق العاصمة الجديدة، إنه يشعر بالفخر لاستضافة هذا الحدث الذي يجمع ممثلين من مختلف الدول لمناقشة مستقبل التعليم الفني والتقني وآليات إعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وأشار إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما يفرض ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية والتنافسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف منتدى البحر المتوسط التعليم الفني وزارة التربية والتعليم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
من هوليوود إلى "أسد".. أفلام عالمية جسدت قهر العبودية وأثارت الجدل
زووم

من هوليوود إلى "أسد".. أفلام عالمية جسدت قهر العبودية وأثارت الجدل
ماذا يعني حصول مستشفيات جامعة المنيا على ترخيص زراعة الأعضاء؟
أخبار المحافظات

ماذا يعني حصول مستشفيات جامعة المنيا على ترخيص زراعة الأعضاء؟
وكالة الأنباء العُمانية: العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي
شئون عربية و دولية

وكالة الأنباء العُمانية: العمليات في ميناء الفحل تسير بشكل طبيعي
هل تم القبض على ولية الأمر في واقعة "مسؤول تعليم القليوبية"؟.. مصدر يكشف
أخبار المحافظات

هل تم القبض على ولية الأمر في واقعة "مسؤول تعليم القليوبية"؟.. مصدر يكشف

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان