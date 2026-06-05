قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منتدى البحر المتوسط للتعليم الفني والتقني يمثل منصة مهمة لصياغة رؤية مشتركة لمستقبل التعليم وتنمية المهارات في دول البحر الأبيض المتوسط.

وقال الوزير، خلال كلمته بافتتاح المنتدى، صباح الجمعة، بأحد فنادق العاصمة الجديدة، إنه يشعر بالفخر لاستضافة هذا الحدث الذي يجمع ممثلين من مختلف الدول لمناقشة مستقبل التعليم الفني والتقني وآليات إعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وأشار إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ما يفرض ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية المهارات باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية والتنافسية.