لم يعد مرضى الكبد والأعضاء الحيوية بمحافظات الصعيد مضطرين إلى قطع مئات الكيلومترات بحثًا عن فرصة للعلاج في القاهرة، بعدما نجحت مستشفيات جامعة المنيا في الحصول على ترخيص زراعة الأعضاء البشرية، في خطوة تمثل تحولًا نوعيًا في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المنيا ومحافظات الجنوب.

ويعد هذا الترخيص أحد أهم الإنجازات الطبية التي تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، إذ يفتح الباب أمام إجراء عمليات زراعة الأعضاء داخل المنيا لأول مرة وفق منظومة طبية متكاملة ومعتمدة رسميًا.

سنوات من التطوير وراء الترخيص

ولم يكن الحصول على الترخيص وليد الصدفة، بل جاء بعد رحلة طويلة من التطوير والتجهيزات المكثفة التي نفذتها جامعة المنيا داخل مستشفياتها الجامعية.

فقد استوفت المستشفيات جميع الاشتراطات الفنية والطبية والإنشائية التي حددتها اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة، واجتازت مراحل المراجعة والتقييم المختلفة بنجاح، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته المنظومة الصحية بالجامعة خلال السنوات الماضية.

الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أكد أن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة في تاريخ المستشفيات الجامعية، ويترجم رؤية الدولة في توفير الخدمات الطبية المتقدمة داخل محافظات الصعيد وتقليل أعباء السفر والعلاج عن المرضى وأسرهم.

بنية تحتية على أعلى مستوى

ومن أبرز عوامل نجاح الجامعة في الحصول على الترخيص، تنفيذ منظومة متكاملة من التجهيزات الطبية والفنية شملت إنشاء غرف عمليات متخصصة مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بزراعة الأعضاء، وتجهيز وحدات رعاية مركزة بأحدث التقنيات الطبية.

كما تم تطوير منظومة مكافحة العدوى، وتوفير بنك دم متكامل ومعامل متخصصة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب تطبيق معايير الجودة والسلامة الطبية المطلوبة في هذا النوع من العمليات الدقيقة.

كوادر متخصصة تقود المرحلة الجديدة

ولم تتوقف الاستعدادات عند حدود التجهيزات الطبية، بل امتدت إلى إعداد فرق عمل متخصصة تضم نخبة من الأساتذة والاستشاريين في الجراحة والتخدير والرعاية المركزة والأشعة والتحاليل وأمراض الكبد والجهاز الهضمي.

عيادة زراعة الكبد.. أولى خطوات التشغيل

وبالتوازي مع الحصول على الترخيص، بدأت الجامعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية النهائية لإطلاق عيادة زراعة الكبد بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي.

وستعمل العيادة على استقبال المرضى وإجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة للحالات والمتبرعين، وإعداد المرضى قبل الجراحة ومتابعتهم بعد الزراعة، ضمن خطة تشغيل متكاملة تضمن استدامة الخدمة وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

كما تشهد المرحلة الحالية تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للأطقم الطبية والفنية بالتعاون مع نخبة من خبراء زراعة الكبد، وبإشراف الدكتور عمرو عبد العال أستاذ زراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس.

شراكات داعمة لإنجاز تاريخي

وشهد مشروع تجهيز وحدات زراعة الأعضاء تعاونًا بين جامعة المنيا وعدد من الجهات الداعمة، كان من أبرزها شركة "ميدتاب" التابعة لوزارة البترول، التي ساهمت في تجهيز غرف عمليات زراعة الكبد بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتخصصة.

وتعكس هذه الشراكات حجم الدعم الذي حظيت به الجامعة للوصول إلى هذا المستوى من الجاهزية الطبية.

الصعيد يقترب من تحقيق الاكتفاء الطبي

ويمثل حصول مستشفيات جامعة المنيا على ترخيص زراعة الأعضاء خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية بين المحافظات، وتقريب الخدمات الطبية فائقة التخصص من المواطنين داخل محافظاتهم.

ومع بدء تشغيل البرنامج الجديد، تقترب المنيا من التحول إلى مركز طبي متخصص يخدم ملايين المواطنين بمحافظات الصعيد، ويمنح المرضى فرصة جديدة للعلاج دون معاناة السفر الطويل أو قوائم الانتظار الممتدة خارج الإقليم.