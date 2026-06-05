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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:58 ص 05/06/2026

أسعار الحديد والأسمنت

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انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38291.56 جنيه، بتراجع 127.34 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39823.71 جنيه، بتراجع 240.02 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4060.91 جنيه، بتراجع 16.45 جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت حديد عز

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