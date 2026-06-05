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بعد قليل.. إعلان نتائج صفوف النقل بالجيزة عبر هذا الرابط

كتب : أحمد الجندي

10:31 ص 05/06/2026

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

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تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لإتاحة نتائج امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي 2025/2026 بعد قليل، وذلك عقب الانتهاء من جميع مراحل التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الإدارات التعليمية.

وأكدت مصادر بالمديرية أن النتائج أصبحت جاهزة للإعلان، ومن المقرر إتاحتها إلكترونيًا أمام الطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للمديرية، بما يتيح الاستعلام عنها بسهولة باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس من هنا

وأشارت المصادر إلى أن المدارس ستقوم كذلك بإعلان النتائج تباعًا، لتمكين الطلاب من الاطلاع على درجاتهم فور اعتمادها رسميًا.

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نتائج صفوف النقل نتائج الطلاب مديرية التربية والتعليم الجيزة

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