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ملكة الأنوثة.. 25 صورة تكشف أناقة هيفاء وهبي

كتب : هاني صابر

10:00 ص 05/06/2026
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استطاعت النجمة هيفاء وهبي أن تحصد إعجاب جمهورها على مدار مشوارها الفني الحافل، حيث تصدرت في أحدث ظهور لها مؤشرات محرك البحث "جوجل" بعد طرحها أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "شو المطلوب".

هيفاء وهبي تطرح أغنية شو المطلوب


وتعد أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وإخراج جو بو عيد.

ونجحت هيفاء وهبي في تحقيق معادلة خاصة للنجومية، إذ تميزت بأناقتها اللافتة وأصبحت أيقونة للأنوثة والشياكة، حيث تحرص دائما على الاهتمام بمظهرها وإطلالاتها، ومتابعة كل ما يخص خطوط الموضة العالمية، مما يجعل جمهورها في حالة ترقب دائم لكل جديد تقدمه.


أحدث إطلالات هيفاء وهبي


تألقت هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالات ساحرة، حيث ارتدت فستانا أنيقا مزينا بالورود مع فتحة ساق طويلة أبرزت أنوثتها، وهو من تصميم "أوسكار دي لا رينتا" (Oscar de la Renta).

كما اختارت هيفاء وهبي في إطلالة أخرى فستانا باللون الأسود الشفاف تميز بتصميمه الفريد من توقيع المصمم العالمي "روبيرتو كافالي" (Roberto Cavalli)، ليضفي لمسة إضافية من الجاذبية والأناقة على مظهرها.


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هيفاء وهبي أغنية شو المطلوب رامي شلهوب

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