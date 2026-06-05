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بقرار محافظ القاهرة.. استيلاء مؤقت على موقعي مدرستين لمدة 3 سنوات

كتب : محمد نصار

07:30 ص 05/06/2026

الدكتور إبراهيم صابر

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رقم 4199 لسنة 2026 بشأن الاستيلاء المؤقت على الموقع الذي تشغله مدرسة الشهيد أحمد حمدي التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، ومدرسة قاسم أمين الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

ونص القرار على أن تكون مدة الاستيلاء المؤقت ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية، أيهما أقرب، مع تكليف مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية قبل انتهاء المدة المحددة بوقت كافٍ.

كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

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نزع الملكية الوايلي محافظ القاهرة الجريدة الرسمية

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