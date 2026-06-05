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الأرصاد: طقس شديد الحرارة الجمعة مع فرص أمطار رعدية

كتب : محمد نصار

08:00 ص 05/06/2026

الطقس

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026، والتي تشير إلى استمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء البلاد.

الأرصاد تحذر من رياح وأمطار خفيفة الجمعة

أوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس سيكون معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، بينما يميل للاعتدال ليلًا.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية في الظل بنحو درجة إلى درجتين.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق محافظة الوادي الجديد، قد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20%، وذلك على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

وتوجد فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال تكون السحب الرعدية بنسبة حدوث 20% تقريبًا، قد يصاحبها نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، مع احتمال حدوث برق على بعض المناطق

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