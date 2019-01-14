محافظ الجيزة: تحويل 43 مشتلا للزهور والنباتات لوحدات إنتاجية

الجيزة- أ ش أ:

أكد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تدرس حاليا تحويل 43 مشتلا للزهور والنباتات والشتلات تابعين للهيئة العامة للنظافة والتجميل إلى وحدات إنتاجية تدر دخلا ماديا يستخدم في تطوير منظومة النظافة بكافة قطاعات المحافظة .

جاء ذلك في تصريحات للمحافظ اليوم الاثنين عقب الجولة التي قام بها بمشتل النباتات والزهور بالبراجيل بمركز ومدينة أوسيم، والتي رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وفرج عبد العاطى رئيس المركز.

وقال راشد إنه سيتم تطوير المشاتل بكافة قطاعات المحافظة لترقى إلى المستوى الذي ينافس المحلات والمنافذ والشركات العاملة في مجالات التجميل والزراعات ، بالإضافة إلى عرض منتجات المشاتل على المواطنين والجمهور العام الراغبين في الشراء لتحقيق الاستفادة المادية من تلك المشاتل ، لتكون وحدات إنتاجية لها مردودات اقتصادية.

ووجه راشد شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتلافي كل المعوقات التي تواجه نجاح التجربة ، وذلك بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والمدن المختصة ، بجانب عرض تقرير أسبوعي بما تم من أعمال لخروج التجربة إلى النور وتحقيق الأهداف المرجوة منها ، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل قطاعات الدولة إلى وحدات إنتاجية يكون لها مردود اقتصادي يستفاد منها في تنفيذ مشروعات تنموية تعود على المواطنين بالنفع.

على جانب آخر، قامت المحافظة - من خلال حي الهرم وفرق الحدائق - بزراعة الجزيرة الوسطى والأحواض بشارع اللبيني بشتلات من الشجيرات وتكثيف المساحات والزراعات الخضراء بالشارع ، بالتوازي مع أعمال رفع المخلفات وتجريد وكنس الشارع بالكامل والتي تتم على مدار اليوم.​