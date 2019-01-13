"خطة النواب" تؤجل البت في قانون موازنة الأكاديمية الوطنية للشباب

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل البت في قرارها بشأن مشروع قانون موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018/2019.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، صعوبة إقرار موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018/2019 بأثر رجعي، لافتًا إلى أن ذلك يُعد مشكلة دستورية.

وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، إنه طالما تم إقرار الموازنة خلال السنة المالية فلا مُشكلة دستورية ولا يوجد أثر رجعي، مؤكدًا أن الموازنة هي قانون شكلي، وأن هناك اعتبارات عملية يجب مراعاتها.

بدوره اقترح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن يتم إقرار موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2018/2019، وأن يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ صدورها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018/2019.