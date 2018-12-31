"سنة باينة من أولها".. رواد تويتر يسخرون من الهزة الأرضية بالقطامية

كتب- إسلام ضيف:

سخر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين، من الهزة الأرضية التي ضربت شمال غرب منطقة القطامية التي تقع في شرق القاهرة وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ظهر اليوم.

وضربت هزة أرضية، شمال غرب القطامية في تمام الساعة 12:37 ظهرًا، بقوة 4 ريختر، حسبما قال حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تصريح لمصراوي.

وتَهكْم العديد من رواد "تويتر" على الهزة الأرضية بسبب عدم شعورهم بها، وربط أخرون بينها وبين نهاية عام 2018، وبدء العام الجديد.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن عُمق الهزة وصل إلى 20 كيلو مترًا، الأمر الذي تسبب في شعور قاطني المنطقة بها، وشعر به سكان مناطق العاصمة الجديدة والمعادي وشمال القاهرة.

وكتب حساب يحمل اسم "محمد عامر": "هي سنة باينة من أولها"، فيما نشر حساب يحمل اسم "يوسف أبورشيد": "عايز أوصل رسالة للي مستيين 2019 تبدأ، في زلزال من أولها أفتكر الرسالة وصلت"، وقال حساب يحمل آخر: "4 ريختر بس؟.. ده صغيّر مايعملش حاجة".

بدوره قال الدكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل، إن تصميم العاصمة الإدارية الجديدة، خضع لدراسات متقدمة شملت كل شيء، ويراعي اتخاذ جميع الاحتياطات؛ للتمكن من مواجهة أي هزات أرضية.