بدء تنفيذ أعمال رفع كفاءة واستكمال الرصيف الجنوبى بميناء بورتوفيق

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بدء تنفيذ أعمال رفع كفاءة واستكمال الرصيف الجنوبي والساحات الخلفية بميناء السويس بتكلفة 120 مليون جنيه، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل بعض الأصول والمباني المملوكة للدولة بميناء السويس بمنطقة باب 9 إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتحقيق الاستفادة القصوى من أملاك الدولة في الغرض المخصص من أجله وهو تنفيذ خطة تطوير ميناء بورتوفيق وزيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة الميناء.

ووقعت الهيئة العامة، حسب بيان، لموانئ البحر الأحمر، بروتوكول مع القوات البحرية للإنابة فى التعاقد لتنفيذ والأشراف على أعمال رفع كفاءة واستكمال الرصيف الجنوبي بميناء بورتوفيق بطول 350 مترًا وغاطس 6 أمتار وتطوير ورفع كفاءة الساحات الخلفية بطول 400 متر وذلك لاستخدامه فى استقبال السفن والاستفادة من الساحات الخلفية للرصيف.

وشدد اللواء مهندس هشام أبوسنة، رئيس الهيئة، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير لتنمية موارد ميناء السويس وإعادة تشغيله لتوفير فرص عمل مباشرة و غير مباشرة لأبناء محافظة السويس وتنفيذا لخطة الدولة للارتقاء بصناعة النقل البحري والعمل على توفير المزيد من فرص العمل لرفع مستوى المعيشة للفرد وتنمية محافظة السويس.