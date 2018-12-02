"زراعة عين شمس" تنظم ندوة عن "زراعة الأرز في ظل محدودية المياه".. اليوم

كتب- محمد قاسم:

تعقد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "زراعة الأرز في ظل محدودية المياه"، غدا الأحد، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد جلال عميد الكلية ومقرر الندوة.

يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوبيل الماسي لكلية الزراعة جامعة عين شمس، ومن ضمن محاور الندوة الحديث حول زراعة وتطور أصناف الأرز في مصر، ودور تطور برامج تربية أصناف الأرز في تقنين مساحة الأرز في كفاءة استخدام المياه بحقول الأرز قوميا، وكذلك البعد الاقتصادي والاجتماعي لزراعة الأرز.

ويحضر الندوة عدد من وزراء الزراعة السابقين ونقيب الزراعيين ونقيب عام الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورئيس شعبة الأرز بالغرفة التجارية مصطفى النجار، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومراكز البحوث الزراعية، وكل من يهمه الأمر.