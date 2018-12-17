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بالصور- "لودر" يكسر خط غاز في المنطقة الحرة بمدينة نصر

06:02 ص الإثنين 17 ديسمبر 2018
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(مصراوي):

تسبب لودر ضخم في كسر ماسورة غاز طبيعي، في المنطقة الحرة بمدينة نصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد قيام العاملين عليه بالحفر في أحد الشوارع دون مراعاة وجود خطوط الغاز.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الواقعة وحضرت سيارات المطافئ وعدد من الفنيين التابعين لشركة الغاز الطبيعي وتم إغلاق الشارع بواسطة قوات الشرطة.

وأصلح الكسر وعادت الأمور إلى طبيعتها وفتح الطريق مرة أخرى أمام السيارات والمارة.​

لودر كسر خط غاز المنطقة الحرة مدينة نصر رجال الاطفاء

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