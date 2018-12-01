وزير التعليم: خطة مستقبلية لبناء ١٠٠ مدرسة يابانية بمصر

كتب- أسامة علاء الدين وياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن المدرسة اليابانية المصرية جرى إنشاؤها بمجهود كبير، حيث تضافر جميع الجهود من أجل الوصول إلي ذلك الصرح العلمي.

وأوضح الوزير، أنه جرى عمل مناهج جديدة، وأنه يوجد إهتمام كبير لتحسين التعليم في مصر.

وأضاف وزير التعليم أنه يوجد بمصر حاليا ٣٥ مدرسة يابانية، مشيرًا إلي أنه يوجد خطة مستقبلية لبناء ١٠٠ مدرسة أخرى، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء جيل قوي قادر علي بناء مصر.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والسفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والتى بدأت عملها رسميا هذا العام.

وأشار وزير التعليم، أن المعلمين جرى تدريبهم في زمن قياسي، وأن الصورة التي ظهرت بها المدرسة مشرفة.

وأوضح وزير التعليم، أن المدارس اليابانية تزامنت مع تطبيق النظام الجديد، مشيرًا إلي أن الهدف المطلوب من النظام التعليمي الجديد، كيفية تعامل الطلاب مع الآخرين وإكسابهم الثقة بالنفس وتحمل المسئولية.